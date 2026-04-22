Магнитные бури на 22 апреля: на Солнце произошло 8 вспышек

Влияние магнитных бурь на здоровье.

В среду, 22 апреля, геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться спокойной, без существенных магнитных бурь. Солнечная активность сейчас находится на очень низком уровне, несмотря на зафиксированные вспышки. Вероятность сильных геомагнитных возмущений — минимальная.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, значительных магнитных бурь не прогнозируется. Геомагнитное поле будет находиться в пределах от спокойного до несколько нестабильного состояния, однако без критических колебаний.

За последние сутки солнечная активность оставалась очень низкой. Было зафиксировано восемь вспышек: шесть из них относятся к классу B, еще две — к классу C. Такие вспышки считаются слабыми и практически не влияют на геомагнитную ситуацию на Земле.

Прогноз магнитных бурь с 22 по 24 апреля. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Специалисты прогнозируют, что в течение дня существенных изменений не произойдет. Солнце будет оставаться малоактивным, хотя небольшая вероятность вспышек класса C все же сохраняется.

Основные показатели на 22 апреля:

вероятность слабого геомагнитного шторма — 5%

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%

вероятность вспышек класса M — 5%

вероятность вспышек класса X — 1%

количество солнечных пятен — 26

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут сказываться на самочувствии, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением или повышенной чувствительностью к изменениям погоды. Хотя влияние не является одинаковым для всех, врачи советуют обращать внимание на самочувствие в такие периоды.

Самые распространенные симптомы:

головная боль или головокружение;

колебания артериального давления;

повышенная усталость и сонливость;

раздражительность или тревожность;

нарушение сна.

Заметим, что в дни повышенной геомагнитной активности медики рекомендуют избегать перегрузок, больше отдыхать, пить достаточно воды и контролировать хронические заболевания. Даже при слабой солнечной активности стоит прислушиваться к сигналам организма.

Новини.LIVE информировали, что на 22 апреля синоптики прогнозировали осадки в части регионов, а также ночные заморозки. По данным Укргидрометцентра, на погоду будет влиять поступление холодного воздуха с севера Европы. В то же время днем температура будет повышаться.

Новини.LIVE также сообщали о прогнозе погоды в Украине на неделю 20-26 апреля. Следовательно, в этот период ожидается неустойчивая и более прохладная, чем обычно, погода. Синоптики прогнозируют частые осадки, усиление ветра и ночные заморозки в отдельных регионах.