Гидрометцентр предупредил об осадках в Украине сегодня: где ожидать

Прогноз погоды на среду, 22 апреля, сообщили синоптики. Они предупредили о заморозках и осадках в нескольких областях, а также проинформировали, какая будет максимальная температура воздуха днем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля от Укргидрометцентра

С севера Европы на территорию Украины продолжит поступать холодный воздух, поэтому ночью в большинстве областей были заморозки. В то же время днем при малооблачной погоде воздух будет прогреваться.

Синоптики отмечают, что на востоке страны будет умеренный дождь, а днем в Карпатах - небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью в воздухе фиксировались заморозки 0...-3 °С, в большинстве южных областях +1...+6 °С, на поверхности почвы - 0...-3 °С. Днем ожидается +8...+13 °С, в Карпатах +3...+8 °С.

Из-за заморозков в воздухе в большинстве областей синоптики объявили второй уровень опасности. Кроме того, из-за заморозков на поверхности почвы первый уровень опасности объявлен в Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что в Украине будет продолжаться холодная погода. Ночью ожидается +1...+4 °С, местами заморозки 0...-3 °С, а днем - +8...+12 °С. Дожди будут в Карпатах, в околокарпатском регионе и в восточных областях.

А в Киеве завтра будет сухо, но холодно. Ночью прогнозируется +1...+3 °С, местами заморозки. Днем потеплеет до +12 °С.

"23-го апреля, в четверг, предупреждаю, погода в Украине усложнится и будет неблагоприятной - осадки, порой даже сильные осадки, штормовой ветер",- отметила Диденко.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, на этой неделе в Украине ожидается неустойчивая и холодная погода. Синоптики прогнозируют осадки, порывы ветра и заморозки в нескольких областях.

А в начале апреля Грецию накрыла массивная буря из африканской пыли, в результате чего несколько самолетов не могли приземлиться, а паромы вынужденно остались в портах.