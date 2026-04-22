Штормовой ветер и дожди: Диденко предупредила о непогоде в областях

Штормовой ветер и дожди: Диденко предупредила о непогоде в областях

Дата публикации 22 апреля 2026 13:17
Девушки во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В Украину идут атмосферные фронты, которые принесут резкое ухудшение погодных условий. Уже 23 апреля большинство регионов накроют осадки и сильный ветер.

Об этом сообщила Наталка Диденко, сообщает Новини.LIVE.

В четверг днем ожидаются дожди от небольших до умеренных почти по всей территории страны. Исключением станут лишь западные области, где вероятность осадков остается незначительной. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +8...+11 градусов, а на юге и западе прогреется до +10...+14 градусов.

Характерной особенностью дня станет мощный северо-западный ветер. Его порывы будут достигать штормовых значений — до 15-20 метров в секунду. Специалисты советуют обязательно брать зонты и внимательно выбирать безопасные места для парковки автомобилей подальше от деревьев.

Допис Діденко про прогноз погоди 23 квітня
Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Погода в Киеве 23 апреля: когда пойдет дождь

В Киеве ближайшей ночью будет сухо, температура составит +3...+5 градусов. Однако днем столицу также накроет дождь и сильный ветер, а воздух прогреется лишь до +7...+9 градусов.

В целом холодная погода в Украине продержится вплоть до начала мая, поэтому прятать теплые вещи пока рано.

Напомним, Новини.LIVE сообщал, что с 20 по 26 апреля в Украине ожидается резкое похолодание с температурой ниже нормы. Из-за арктического воздуха и циклонов синоптики прогнозируют ночные заморозки, порывистый ветер и осадки, местами с мокрым снегом.

Также Новини.LIVE писал, что геомагнитная обстановка 22 апреля будет стабильной: сильных магнитных бурь не ожидается. Несмотря на отдельные вспышки на Солнце, уровень его активности остается очень низким, а риск возмущений — минимальным.

Киев Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама

