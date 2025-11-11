Відео
Головна Новини дня Шпигун РФ на Чернігівщині отримав вирок — збирав дані для ДРГ

Шпигун РФ на Чернігівщині отримав вирок — збирав дані для ДРГ

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 00:33
Оновлено: 00:45
Суд Чернігова виніс вирок зраднику — шпигував на користь РФ
Затриманий, а згодом засуджений чоловік, який шпигував для РФ. Фото: Чернігівська обласна прокуратура

Мешканця прикордоння Чернігівщини засудили до серйозного терміну ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду. Чоловік на початку 2025 року шпигував для російського ГРУ, збираючи інформацію про розташування військових об'єктів та рух Сил оборони.

Про це повідомила Служба безпеки України у Чернігівській області на своїй Facebook-сторінці.

Читайте також:

Деталі справи

Як ідеться в повідомленні СБУ, російські військові завербували чоловіка через Телеграм-канали, де він шукав підробіток. Після вербування він почав активно обходити місцевість, фіксувати військові об’єкти та розпитувати знайомих про ймовірні місця перебування Сил оборони. Зібрану інформацію агент передавав своїм кураторам з воєнної розвідки РФ через месенджер.

Зокрема, російську сторону цікавила розвідінформація, необхідна для планування подальших дій диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

"Найбільше російських військових цікавило розташування командно-спостережних пунктів та напрямки руху прикордонних нарядів. Також вони намагалися з’ясувати дислокацію блок-постів та логістичних складів українських військ", — повідомили в СБУ.

На підставі отриманих даних росіяни планували прокласти маршрут "проходу" своїх ДРГ поза пунктами базування українських військ.

Вирок суду

Чоловіка затримали навесні цього року. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, який він використовував для контактів з представником воєнної розвідки РФ.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згідно з рішенням суду, шпигун отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна.

Раніше ми повідомляли, що житель Тернополя передавав росіянам координати енергетичних об'єктів. Йому призначили покарання у вигляді конфіскації майна і 15 років ув'язнення.

Також нещодавно ми писали, що суд в Івано-Франківську виніс заочний вирок мешканцю Луганської області за держзраду та колабораціонізм.

суд шпигунство Чернігівська область держзрада судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
