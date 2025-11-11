Суд Чернигова вынес приговор предателю — шпионил в пользу РФ

Задержан, а впоследствии осужден мужчина, который шпионил для РФ. Фото: Черниговская областная прокуратура

Жителя приграничья Черниговщины приговорили к серьезному сроку заключения с конфискацией имущества за государственную измену. Мужчина в начале 2025 года шпионил для российского ГРУ, собирая информацию о расположении военных объектов и движении Сил обороны.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Черниговской области на своей Facebook-странице.

Детали дела

Как говорится в сообщении СБУ, российские военные завербовали мужчину через Телеграмм-каналы, где он искал подработку. После вербовки он начал активно обходить местность, фиксировать военные объекты и расспрашивать знакомых о вероятных местах пребывания Сил обороны. Собранную информацию агент передавал своим кураторам из военной разведки РФ через мессенджер.

В частности, российскую сторону интересовала развединформация, необходимая для планирования дальнейших действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

"Больше всего российских военных интересовало расположение командно-наблюдательных пунктов и направления движения пограничных нарядов. Также они пытались выяснить дислокацию блок-постов и логистических складов украинских войск", — сообщили в СБУ.

На основании полученных данных россияне планировали проложить маршрут "прохода" своих ДРГ вне пунктов базирования украинских войск.

Приговор суда

Мужчину задержали весной этого года. Во время обысков у него изъяли смартфон, который он использовал для контактов с представителем военной разведки РФ.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Согласно решению суда, шпион получил 15 лет заключения с конфискацией всего имущества.

Ранее мы сообщали, что житель Тернополя передавал россиянам координаты энергетических объектов. Ему назначили наказание в виде конфискации имущества и 15 лет заключения.

Также недавно мы писали, что суд в Ивано-Франковске вынес заочный приговор жителю Луганской области за госизмену и коллаборационизм.