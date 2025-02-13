Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Christian Mang

Канцлер Німеччини Олаф Шольц просить парламент запровадити надзвичайний стан. Це дозволить державі брати більше боргів.

Про це Олаф Шольц заявив на пресконференції у четвер, 13 лютого.

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Надзвичайний стан

Шольц закликає до цього рішення через події минулої доби та заяви уряду Сполучених Штатів Америки щодо України.

Запровадження надзвичайного стану надасть державі можливість залучати більше боргів, ніж передбачено обмеженнями.

Нагадаємо, Шольц зазначив, що Україна не зможе приєднатися до НАТО в найближчій перспективі.

Також Шольц різко розкритикував пропозицію лідера США Дональда Трампа, за якою Україна повинна була постачати рідкісноземельні метали в обмін на продовження військової допомоги.