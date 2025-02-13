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Шольц просит ввести чрезвычайное положение — причина

13 февраля 2025 21:21
Аркадий Пастула - Редактор
Шольц просит парламент ввести чрезвычайное положение
Срочная новость
Аркадий Пастула - Редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц просит парламент ввести чрезвычайное положение. Это позволит государству брать больше долгов.

Об этом Олаф Шольц заявил на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

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Шольц призывает к этому решению из-за событий прошлых суток и заявления правительства Соединенных Штатов Америки в отношении Украины.

Введение чрезвычайного положения предоставит государству возможность привлекать больше долгов, чем предусмотрено ограничениями.

Напомним, Шольц отметил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшей перспективе.

Также Шольц резко раскритиковал предложение лидера США Дональда Трампа, по которому Украина должна была поставлять редкоземельные металлы в обмен на продолжение военной помощи.

Германия долги политики Олаф Шольц чрезвычайное положение
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