Шольц просит ввести чрезвычайное положение — причина
Канцлер Германии Олаф Шольц просит парламент ввести чрезвычайное положение. Это позволит государству брать больше долгов.
Об этом Олаф Шольц заявил на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.
Чрезвычайное положение
Шольц призывает к этому решению из-за событий прошлых суток и заявления правительства Соединенных Штатов Америки в отношении Украины.
Введение чрезвычайного положения предоставит государству возможность привлекать больше долгов, чем предусмотрено ограничениями.
Напомним, Шольц отметил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшей перспективе.
Также Шольц резко раскритиковал предложение лидера США Дональда Трампа, по которому Украина должна была поставлять редкоземельные металлы в обмен на продолжение военной помощи.
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