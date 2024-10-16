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Шольц пояснив, чому готовий почати розмову з Путіним

16 жовтня 2024 16:50
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Олаф Шольц готовий говорити з Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в черговий раз наголосив, що готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про справедливий мир в Україні. Він також нагадав, що Україна погодилася на участь Росії у другому Саміті миру.

Про це Шольц сказав у Бундестазі у середу, 16 жовтня, повідомляє Rheinische Post.

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Коментуючи російсько-українську війну, Шольц згадав про згоду України на участь Росії у наступному Саміті миру.

"Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо: "Так, також так", — сказав Шольц.

Він додав, що при цьому дотримується чітких принципів – ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами.

Шольц також зазначив, що незліченна кількість російських солдатів щодня стають "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента". 

"Вони теж є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни. Це те, що не повинно повторитися в Європі", — додав Шольц.

Раніше ми розповідали, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Це була третя його зустріч з німецьким лідером протягом осені. Можливо, вона є однією з ключових.

Нагадаємо, на початку жовтня Німеччина передала Україні додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Ця допомога була співфінансована Норвегією за німецькою ініціативою.

Німеччина володимир путін Україна Олаф Шольц війна в Україні

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