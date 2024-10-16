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Шольц объяснил, почему готов начать разговор с Путиным

16 октября 2024 16:50
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Олаф Шольц готов говорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул, что готов провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине. Он также напомнил, что Украина согласилась на участие России во втором Саммите мира.

Об этом Шольц сказал в Бундестаге в среду, 16 октября, сообщает Rheinische Post.

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Шольц готов говорить с Путиным

Комментируя российско-украинскую войну, Шольц упомянул о согласии Украины на участие России в следующем саммите мира.

"Поэтому также правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы тоже говорить с российским президентом, мы отвечаем: "Да, тоже да", — сказал Шольц.

Он добавил, что при этом придерживается четких принципов — никогда не принимать решения без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.

Шольц также отметил, что бесчисленное количество российских солдат каждый день становятся "жертвами империалистического безумия российского президента".

"Они тоже являются жертвами его политики, направленной на расширение его страны. Это то, что не должно повториться в Европе", — добавил Шольц.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Это была третья его встреча с немецким лидером в течение осени. Возможно, она является одной из ключевых.

Напомним, в начале октября Германия передала Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Эта помощь была софинансирована Норвегией по германской инициативе.

Германия владимир путин Украина Олаф Шольц война в Украине

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