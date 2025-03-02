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Шольц наголосив на необхідності сильної армії в Україні

2 березня 2025 20:51
Аркадій Пастула - Редактор
Після війни Україна повинна мати сильну армію для захисту — заява Шольца
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що після закінчення війни Україна має мати сильну армію. За його словами, саме на цьому повинні зосередитися союзники.

Про це Олаф Шольц сказав за підсумками саміту у Лондоні у неділю, 2 березня.

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Шольц наголосив, що українці повинні мати можливість захистити себе у разі будь-якої майбутньої агресії.

"Основою всього буде сильна армія", — зауважив він.

За його словами, вимоги російських окупантів стосовно "демілітаризації України" є неприйнятними.

Нагадаємо, Шольц вважає, що питання розміщення іноземних військ в Україні після завершення війни є передчасним.

Також після суперечки в Білому домі Шольц наголосив, що Німеччина та Європа продовжать підтримувати Україну у боротьбі за справедливий світ. 

Німеччина ЗСУ Україна армія Олаф Шольц
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