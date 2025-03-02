После войны Украина должна иметь сильную армию для защиты — заявление Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: скриншот из видео

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после окончания войны Украина должна иметь сильную армию. По его словам, именно на этом должны сосредоточиться союзники.

Об этом Олаф Шольц сказал по итогам саммита в Лондоне в воскресенье, 2 марта.

Читайте также:

Украинская армия

Шольц подчеркнул, что украинцы должны иметь возможность защитить себя в случае любой будущей агрессии.

"Основой всего будет сильная армия", — отметил он.

По его словам, требования российских оккупантов относительно "демилитаризации Украины" являются неприемлемыми.

Напомним, Шольц считает, что вопрос размещения иностранных войск в Украине после завершения войны является преждевременным.

Также после спора в Белом доме Шольц отметил, что Германия и Европа продолжат поддерживать Украину в борьбе за справедливый мир.