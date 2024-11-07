Шольца звинуватили у перешкоджанні військовій підтримці України

Шольц чи Лінднер — хто насправді перешкоджав підтримці України
Звільнений міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер звинуватив федерального канцлера Олафа Шольца. Лінднер заявив, що канцлер нібито перешкоджав "ефективній військовій підтримці України".
Про це повідомило німецьке видання Berliner Zeitung у четвер, 7 листопада.
Лінднер хотів відправити Україні ракети Taurus
Лідер німецької партії ВДП Крістіан Лінднер звинуватив канцлера Олафа Шольца (СДПН) у перешкоджанні ефективній військовій підтримці України на наступний день після розпаду коаліції. У четвер у Берліні Лінднер заявив, що його партія "ніколи не вагалася" у своїй підтримці України.
Однак Шольц вимагав перерахувати Україні три мільярди євро. Тоді Лінднер вказав на складну фінансову ситуацію і запропонував надати Україні те, чого вона потребує найнагальніше для ефективного захисту від Росії, а саме — крилаті ракети Taurus.
Федеральний канцлер Олаф Шольц категорично відкинув цю пропозицію і натомість повідомив його про відставку.
"До речі, щодо України — питання, яке піднімалося публічно — ми інтенсивно боролися один з одним. Для вільних демократів підтримка України ніколи не була під питанням. Інші завжди вагалися", — цитує видання Лінднера.
Лінднер закликав Шольца негайно прояснити ситуацію.
"Нашій країні потрібен уряд, який не тільки обіймає посаду, але й може діяти. Правильним для нашої країни був би негайний вотум довіри і нові вибори. У демократії ніхто не повинен боятися виборців", — заявив колишній федеральний міністр фінансів.
Нагадаємо, адміністрація чинного президента США Джо Байдена хоче терміново відправити решту 6 мільярдів доларів військової допомоги для України. Однак цей військовий пакет, швидше за все, не встигне доїхати.
Раніше Новини.LIVE писали, що прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що підтримка України в найближчі місяці сформує майбутнє ЄС та зробив заяву до своїх колег із закликом посилити захист України.
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