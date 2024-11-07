Шольца звинуватили у перешкоджанні військовій підтримці України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Звільнений міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер звинуватив федерального канцлера Олафа Шольца. Лінднер заявив, що канцлер нібито перешкоджав "ефективній військовій підтримці України".

Про це повідомило німецьке видання Berliner Zeitung у четвер, 7 листопада.

Читайте також:

Лінднер хотів відправити Україні ракети Taurus

Лідер німецької партії ВДП Крістіан Лінднер звинуватив канцлера Олафа Шольца (СДПН) у перешкоджанні ефективній військовій підтримці України на наступний день після розпаду коаліції. У четвер у Берліні Лінднер заявив, що його партія "ніколи не вагалася" у своїй підтримці України.

Однак Шольц вимагав перерахувати Україні три мільярди євро. Тоді Лінднер вказав на складну фінансову ситуацію і запропонував надати Україні те, чого вона потребує найнагальніше для ефективного захисту від Росії, а саме — крилаті ракети Taurus.

Федеральний канцлер Олаф Шольц категорично відкинув цю пропозицію і натомість повідомив його про відставку.

"До речі, щодо України — питання, яке піднімалося публічно — ми інтенсивно боролися один з одним. Для вільних демократів підтримка України ніколи не була під питанням. Інші завжди вагалися", — цитує видання Лінднера.

Лінднер закликав Шольца негайно прояснити ситуацію.

"Нашій країні потрібен уряд, який не тільки обіймає посаду, але й може діяти. Правильним для нашої країни був би негайний вотум довіри і нові вибори. У демократії ніхто не повинен боятися виборців", — заявив колишній федеральний міністр фінансів.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США Джо Байдена хоче терміново відправити решту 6 мільярдів доларів військової допомоги для України. Однак цей військовий пакет, швидше за все, не встигне доїхати.

Раніше Новини.LIVE писали, що прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що підтримка України в найближчі місяці сформує майбутнє ЄС та зробив заяву до своїх колег із закликом посилити захист України.