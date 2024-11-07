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В Естонії пов'язали майбутнє ЄС з подальшою підтримкою України

7 листопада 2024 11:40
Анастасія Постоєнко - Редактор
Крістен Міхал заявив, що подальша підтримка України вплине на майбутнє ЄС
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Анастасія Постоєнко - Редактор

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що те, як підтримуватимуть Україну в найближчі місяці, сформує майбутнє Європейського Союзу. Він зробив заяву до своїх колег із закликом посилити захист України та своїх країн. 

Про це Крістен Міхал висловився в інтерв'ю Bloomberg.

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Крістан Міхал заявив, що, якщо Росія загарбає собі українські території, це серйозно підірве європейські цінності. Зокрема, він закликає партнерів з Європейського союзу збільшити витрати на оборону. Таку заяву він зробив на тлі результатів виборів у США, де перемогу здобув Дональд Трамп. 

"Європейська система, заснована на цінностях і правилах, також буде певною мірою вирішена в конфлікті у посольстві Естонії в Будапешті. Це, ймовірно, залишить слід в Європі",  — сказав 49-річний Міхал.

Міхал нагадав, що Дональд Трамп часто критикував масштаби військової підтримки з США для України та критикував союзників НАТО, які нібито недостатньо фінансують оборонні витрати. 

Зокрема, під час передвиборчого мітингу в лютому Трамп заявив, що не буде виконувати свої оборонні зобов’язання перед членами, які не досягли планових витрат альянсу.

Попри це, Крістен Міхал вважає, що така риторика Трампа може бути корисною, бо відновлення тиску США щодо збільшення інвестицій у безпеку може виявитися доброю справою. Він додав, що Естонія вже посідає друге місце серед країн-членів Альянсу за обсягом витрат на оборону за відсотком економічного виробництва.

"Минулого разу, коли Трамп був поруч, він сказав Європі схопитися та інвестувати більше в оборону, і ми так і зробили. Європа посилиться", — сказав Міхал. 

Нагадаємо, вчора, 6 листопада, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте опублікував статтю на Politico, де звернувся до партнерів Альянсу із закликом посилити допомогу Україні. Таку заяву він зробив на тлі інформації, що війська КНДР вже вступили в бій проти ЗСУ на Курщині.

Також журналісти WSJ, посилаючись на анонімне наближене джерело, розповіли деякі деталі з мирного плану Трампа

війна в Україні Естонія Дональд Трамп військова допомога Європейський союз

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