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В Эстонии связали будущее ЕС с последующей поддержкой Украины

7 ноября 2024 11:40
Анастасия Постоенко - Редактор
Кристен Михал заявил что дальнейшая поддержка Украины повлияет на будущее ЕС
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Анастасия Постоенко - Редактор

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что то, как будут поддерживать Украину в ближайшие месяцы, сформирует будущее Европейского Союза. Он сделал заявление своим коллегам с призывом усилить защиту Украины и своих стран.

Об этом Кристен Михал высказался в интервью Bloomberg.

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Кристан Михал заявил, что если Россия захватит себе украинские территории, это серьезно подорвет европейские ценности. В частности, он призывает партнеров по Европейскому союзу увеличить расходы на оборону. Такое заявление он сделал на фоне результатов выборов в США, где победил Дональд Трамп.

"Европейская система, основанная на ценностях и правилах, также будет в определенной степени разрешена в конфликте в посольстве Эстонии в Будапеште. Это, вероятно, оставит след в Европе", — сказал 49-летний Михал в

Михал напомнил, что Дональд Трамп часто критиковал масштабы военной поддержки из США для Украины и критиковал союзников НАТО, якобы недостаточно финансирующих оборонные расходы.

В частности, во время предвыборного митинга в феврале Трамп заявил, что не будет выполнять свои оборонные обязательства перед членами, не достигшими плановых расходов альянса.

Несмотря на это Кристен Михал считает, что такая риторика Трампа может быть полезна, потому что восстановление давления США по увеличению инвестиций в безопасность может оказаться хорошим делом. Он добавил, что Эстония уже занимает второе место среди стран-членов Альянса по объему расходов на оборону по проценту экономического производства.

"В прошлый раз, когда Трамп был рядом, он сказал Европе вскочить и инвестировать больше в оборону, и мы так и сделали. Европа усилится", — сказал Михал.

Напомним, вчера, 6 ноября, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опубликовал статью на Politico, где обратился к партнерам Альянса с призывом усилить помощь Украине. Такое заявление он сделал на фоне информации, что войска КНДР уже вступили в бой против ВСУ на Курщине.

Также журналисты WSJ, ссылаясь на анонимный приближенный источник, рассказали некоторые детали мирного плана Трампа.

война в Украине Эстония Дональд Трамп военная помощь Европейский союз

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