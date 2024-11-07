Шольца обвинили в препятствовании военной поддержке Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Уволенный министр финансов Германии Кристиан Линднер обвинил федерального канцлера Олафа Шольца. Линднер заявил, что канцлер якобы препятствовал "эффективной военной поддержке Украины".

Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung в четверг, 7 ноября.

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Лидер немецкой партии СвДП Кристиан Линднер обвинил канцлера Олафа Шольца (СДПГ) в препятствовании эффективной военной поддержке Украины на следующий день после распада коалиции. В четверг в Берлине Линднер заявил, что его партия "никогда не колебалась" в своей поддержке Украины.

Однако Шольц требовал перечислить Украине три миллиарда евро. Тогда Линднер указал на сложную финансовую ситуацию и предложил предоставить Украине то, в чем она нуждается больше всего для эффективной защиты от России, а именно — крылатые ракеты Taurus.

Федеральный канцлер Олаф Шольц категорически отверг это предложение и вместо этого сообщил ему об отставке.

"Кстати, по Украине - вопрос, который поднимался публично - мы интенсивно боролись друг с другом. Для свободных демократов поддержка Украины никогда не была под вопросом. Другие всегда колебались", — цитирует издание Линднера.

Линднер призвал Шольца немедленно прояснить ситуацию.

"Нашей стране нужно правительство, которое не только занимает должность, но и может действовать. Правильным для нашей страны был бы немедленный вотум доверия и новые выборы. В демократии никто не должен бояться избирателей", — заявил бывший федеральный министр финансов.

Напомним, администрация действующего президента США Джо Байдена хочет срочно отправить оставшиеся 6 миллиардов долларов военной помощи для Украины. Однако этот военный пакет, скорее всего, не успеет доехать.

Ранее Новини.LIVE писали, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что поддержка Украины в ближайшие месяцы сформирует будущее ЕС и сделала заявление своим коллегам с призывом усилить защиту Украины.