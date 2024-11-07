Шольца обвинили в препятствовании военной поддержке Украины

Шольц или Линднер — кто препятствовал поддержке Украины
Уволенный министр финансов Германии Кристиан Линднер обвинил федерального канцлера Олафа Шольца. Линднер заявил, что канцлер якобы препятствовал "эффективной военной поддержке Украины".
Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung в четверг, 7 ноября.
Линднер хотел отправить Украине ракеты Taurus
Лидер немецкой партии СвДП Кристиан Линднер обвинил канцлера Олафа Шольца (СДПГ) в препятствовании эффективной военной поддержке Украины на следующий день после распада коалиции. В четверг в Берлине Линднер заявил, что его партия "никогда не колебалась" в своей поддержке Украины.
Однако Шольц требовал перечислить Украине три миллиарда евро. Тогда Линднер указал на сложную финансовую ситуацию и предложил предоставить Украине то, в чем она нуждается больше всего для эффективной защиты от России, а именно — крылатые ракеты Taurus.
Федеральный канцлер Олаф Шольц категорически отверг это предложение и вместо этого сообщил ему об отставке.
"Кстати, по Украине - вопрос, который поднимался публично - мы интенсивно боролись друг с другом. Для свободных демократов поддержка Украины никогда не была под вопросом. Другие всегда колебались", — цитирует издание Линднера.
Линднер призвал Шольца немедленно прояснить ситуацию.
"Нашей стране нужно правительство, которое не только занимает должность, но и может действовать. Правильным для нашей страны был бы немедленный вотум доверия и новые выборы. В демократии никто не должен бояться избирателей", — заявил бывший федеральный министр финансов.
Напомним, администрация действующего президента США Джо Байдена хочет срочно отправить оставшиеся 6 миллиардов долларов военной помощи для Украины. Однако этот военный пакет, скорее всего, не успеет доехать.
Ранее Новини.LIVE писали, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что поддержка Украины в ближайшие месяцы сформирует будущее ЕС и сделала заявление своим коллегам с призывом усилить защиту Украины.
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