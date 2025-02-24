Газосховища України є найбільшими в Європі — заява Шмигаля

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має найбільші газосховища в Європі. За його словами, відбудова країни — це імператив для заходу, питання безпеки, геополітики та економічної стабільності.

Про це Денис Шмигаль сказав під час Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Українські газосховища

"Україна має найбільші газосховища в Європі", — наголосив Шмигаль.

За його словами, за три роки повномасштабної війни світ змінився. Шмигаль наголосив, що в ньому виживе той, хто швидше адаптується до нових умов.

"Агресія Росії відображає кризу світового порядку. Я завжди кажу партнерам та колегам, що світ змінився. Ми живемо в новому світі", — додав премʼєр.

Нагадаємо, Шмигаль звернувся до українців у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ. Він подякував усім, хто стоїть на захисті країни.

Також Шмигаль озвучив п’ять основних напрямків роботи Кабінету Міністрів України, на яких зосереджена увага.