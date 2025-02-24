Денис Шмигаль звернувся до українців у роковини вторгнення Росії

Денис Шмигаль. Фото: Facebook

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до українців на треті роковини повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої держави. Він висловив вдячність усім, хто захищає Україну.

Своє звернення Шмигаль оприлюднив на своїй сторінці у Telegram у понеділок, 24 лютого.

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Шмигаль звернувся до українців

"Три роки стійкості. Три роки наполегливої праці. Три роки повномасштабної війни. За цей час українці довели усьому світу — наша перемога в людях, які наближають її щодня. Насамперед — це наші воїни. Саме вони — ті люди, які пишуть світову історію", — зазначив прем'єр-міністр.

Очільник уряду висловив безмежну вдячність усім захисникам, а також усім, хто працює на перемогу. Також Шмигаль подякував лікарям, рятувальникам і вчителям.

"Усім, хто наближає нашу перемогу та забезпечує надійний тил!" — заявив очільник уряду.

Також Шмигаль наголосив, що за ці три роки Україна зміцнила свою армію, економіку та міжнародну підтримку. Наша держава, за його словами, не припиняє рухатися до своїх цілей.

"Україні потрібен справедливий мир, міцні та непорушні гарантії безпеки. Щоб більше ніколи не почути зухвале: "Київ за три дні". У цьому ми єдині! Адже правда завжди перемагає!" — завершив своє звернення Шмигаль.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський опублікував відео до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії до України. Він подякував кожному, хто боронить нашу державу або ж допомагає захисникам.

Окрім того, на третю річницю вторгнення до українців звернувся головнокомандувач Збройними силами Олександр Сирський.