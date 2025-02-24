Денис Шмыгаль обратился к украинцам в годовщину вторжения России

Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам на третью годовщину полномасштабного вторжения Российской Федерации в наше государство. Он выразил благодарность всем, кто защищает Украину.

Свое обращение Шмыгаль обнародовал на своей странице в Telegram в понедельник, 24 февраля.

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Шмыгаль обратился к украинцам

"Три года стойкости. Три года упорного труда. Три года полномасштабной войны. За это время украинцы доказали всему миру — наша победа в людях, которые приближают ее ежедневно. Прежде всего это — наши воины. Именно они — те люди, которые пишут мировую историю", — отметил премьер-министр.

Глава правительства выразил безграничную благодарность всем защитникам, а также всем, кто работает на победу. Также Шмыгаль поблагодарил врачей, спасателей и учителей.

"Всем, кто приближает нашу победу и обеспечивает надежный тыл!", — заявил глава правительства.

Также Шмыгаль отметил, что за эти три года Украина укрепила свою армию, экономику и международную поддержку. Наше государство, по его словам, не прекращает двигаться к своим целям.

"Украине нужен справедливый мир, крепкие и нерушимые гарантии безопасности. Чтобы больше никогда не услышать дерзкое: "Киев за три дня". В этом мы едины! Ведь правда всегда побеждает!", — завершил свое обращение Шмыгаль.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский опубликовал видео к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Он поблагодарил каждого, кто защищает наше государство или помогает защитникам.

Кроме того, на третью годовщину вторжения к украинцам обратился главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сирский.