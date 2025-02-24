Газохранилища Украины являются крупнейшими в Европе — заявление Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет самые большие газохранилища в Европе. По его словам, восстановление страны — это императив для запада, вопрос безопасности, геополитики и экономической стабильности.

Об этом Денис Шмыгаль сказал во время Специальной встречи YES до 24 февраля, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Украинские газохранилища

"Украина имеет самые большие газохранилища в Европе", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, за три года полномасштабной войны мир изменился. Шмыгаль подчеркнул, что в нем выживет тот, кто быстрее адаптируется к новым условиям.

"Агрессия России отражает кризис мирового порядка. Я всегда говорю партнерам и коллегам, что мир изменился. Мы живем в новом мире", — добавил премьер.

Напомним, Шмыгаль обратился к украинцам в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ. Он поблагодарил всех, кто стоит на защите страны.

Также Шмыгаль озвучил пять основных направлений работы Кабинета Министров Украины, на которых сосредоточено внимание.