Шмигаль розповів про план євроінтеграції на 2024 рік

Виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Львові. Фото: скриншот

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритетні завдання української євроінтеграції на 2024 рік. Найголовніші з них — продовження "транспортного" та "економічного" безвізів з ЄС, а також і отримання "промислового".

Про це голова уряду заявив на львівському Конгресі місцевих і регіональних влад.

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"Продовжуємо інтеграцію в єдиний європейський ринок", - наголосив Шмигаль.

Голова уряду оголосив про наступні завдання на 2024 рік:

продовження "транспортного" безвізу;

продовження "економічного" безвізу;

отримання "промислового" безвізу;

реалізація актів ЄС щодо отримання "роумінгового безвізу".

Він додає: уряд здатний це виконати.

"Експертиза, команди, ресурси — все є. А головне — є воля всієї України", — підсумував Шмигаль.

Прем'єр додатково нагадав і про євроінтеграційний напрям, який на сьогодні вдалося реалізувати.

"Українська енергомережа вже повністю об'єдналася з європейською", — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше голова уряду презентував Стратегію інноваційного розвитку України на сім років. Ще раніше він розповів про нові реформи, які готує Україна.