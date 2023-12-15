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Шмигаль розповів про план євроінтеграції на 2024 рік

15 грудня 2023 17:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Шмигаль розповів про план євроінтеграції на 2024 рік
Виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Львові. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритетні завдання української євроінтеграції на 2024 рік. Найголовніші з них — продовження "транспортного" та "економічного" безвізів з ЄС, а також і отримання "промислового".

Про це голова уряду заявив на львівському Конгресі місцевих і регіональних влад.

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"Продовжуємо інтеграцію в єдиний європейський ринок", - наголосив Шмигаль.

Голова уряду оголосив про наступні завдання на 2024 рік:

  • продовження "транспортного"  безвізу;
  • продовження "економічного" безвізу;
  • отримання "промислового" безвізу;
  • реалізація актів ЄС щодо отримання "роумінгового безвізу".

Він додає: уряд здатний це виконати.

"Експертиза, команди, ресурси — все є. А головне — є воля всієї України", — підсумував Шмигаль.

Прем'єр додатково нагадав і про євроінтеграційний напрям, який на сьогодні вдалося реалізувати.

"Українська енергомережа вже повністю об'єдналася з європейською", — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше голова уряду презентував Стратегію інноваційного розвитку України на сім років. Ще раніше він розповів про нові реформи, які готує Україна. 

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