Шмигаль розповів про план євроінтеграції на 2024 рік
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритетні завдання української євроінтеграції на 2024 рік. Найголовніші з них — продовження "транспортного" та "економічного" безвізів з ЄС, а також і отримання "промислового".
Про це голова уряду заявив на львівському Конгресі місцевих і регіональних влад.
Євроінтеграція України
"Продовжуємо інтеграцію в єдиний європейський ринок", - наголосив Шмигаль.
Голова уряду оголосив про наступні завдання на 2024 рік:
- продовження "транспортного" безвізу;
- продовження "економічного" безвізу;
- отримання "промислового" безвізу;
- реалізація актів ЄС щодо отримання "роумінгового безвізу".
Він додає: уряд здатний це виконати.
"Експертиза, команди, ресурси — все є. А головне — є воля всієї України", — підсумував Шмигаль.
Прем'єр додатково нагадав і про євроінтеграційний напрям, який на сьогодні вдалося реалізувати.
"Українська енергомережа вже повністю об'єдналася з європейською", — зазначив він.
Нагадаємо, що раніше голова уряду презентував Стратегію інноваційного розвитку України на сім років. Ще раніше він розповів про нові реформи, які готує Україна.
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