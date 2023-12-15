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Шмигаль рассказал о плане евроинтеграции на 2024 год

15 декабря 2023 17:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Шмигаль рассказал о плане евроинтеграции на 2024 год
Выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во Львове. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи украинской евроинтеграции на 2024 год. Самые главные из них — продолжение "транспортного" и "экономического" безвизов с ЕС, а также и получение "промышленного".

Об этом глава правительства заявил на львовском Конгрессе местных и региональных властей.

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"Продолжаем интеграцию в единый европейский рынок", — подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства объявил о следующих задачах на 2024 год:

  • продление "транспортного" безвиза;
  • продолжение "экономического" безвиза;
  • получение "промышленного" безвиза;
  • реализация актов ЕС по получению "роумингового безвиза".

Он добавляет: правительство способно это выполнить.

"Экспертиза, команды, ресурсы — все есть. А главное — есть воля всей Украины", — подытожил Шмыгаль.

Премьер дополнительно напомнил и о евроинтеграционном направлении, которое на сегодняшний день удалось реализовать.

"Украинская энергосеть уже полностью объединилась с европейской", — отметил он.

Напомним, что ранее глава правительства представил Стратегию инновационного развития Украины на семь лет. Еще раньше он рассказал о новых реформах, которые готовит Украина.

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