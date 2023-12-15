Шмигаль рассказал о плане евроинтеграции на 2024 год
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи украинской евроинтеграции на 2024 год. Самые главные из них — продолжение "транспортного" и "экономического" безвизов с ЕС, а также и получение "промышленного".
Об этом глава правительства заявил на львовском Конгрессе местных и региональных властей.
Евроинтеграция Украины
"Продолжаем интеграцию в единый европейский рынок", — подчеркнул Шмыгаль.
Глава правительства объявил о следующих задачах на 2024 год:
- продление "транспортного" безвиза;
- продолжение "экономического" безвиза;
- получение "промышленного" безвиза;
- реализация актов ЕС по получению "роумингового безвиза".
Он добавляет: правительство способно это выполнить.
"Экспертиза, команды, ресурсы — все есть. А главное — есть воля всей Украины", — подытожил Шмыгаль.
Премьер дополнительно напомнил и о евроинтеграционном направлении, которое на сегодняшний день удалось реализовать.
"Украинская энергосеть уже полностью объединилась с европейской", — отметил он.
Напомним, что ранее глава правительства представил Стратегию инновационного развития Украины на семь лет. Еще раньше он рассказал о новых реформах, которые готовит Украина.
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