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Шмигаль розповів, навіщо в школах потрібна Служба освітньої безпеки

9 січня 2024 18:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Шмигаль розповів, навіщо в школах потрібна Служба освітньої безпеки
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. Фото: Telegram Дениса Шмигаля
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував нововведення для українських шкіл. Відтак у школах з'явиться Служба освітньої безпеки, яка буде спрямована на захист учнів.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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За словами очільника українського уряду, наразі шкільними укриттями забезпечені 88% шкіл та 93% учнів і вчителів. 

"Наша мета — довести цей показник практично до 100%. А також модернізувати сховища, які потребують оновлення. Для цього в держбюджеті закладено 2,5 млрд грн. Будемо контролювати їх ефективне використання місцевою владою", — сказав політик.

Шмигаль розповів, навіщо в школах потрібна Служба освітньої безпеки
Допис Шмигаля. Джерело: скриншот

Повідомив прем'єр деталі й щодо появи Служби освітньої безпеки. Вона складатиметься переважно зі спеціально навчених офіцерів поліції. У березні 500 відібраних кандидатів мають заступати на посади. 

"Це один з елементів комплексної Концепції безпеки закладів освіти. Серед іншого вона передбачає організацію безпечного підвезення учнів, пожежну та техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації, чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій", — пояснив подробиці Денис Шмигаль. 

Нагадаємо, що не так давно прем'єр-міністр розкрив деталі масштабної реформи освіти, яку планують запустити цього року. За його словами, понад 60% студентів повинні отримувати різні види державної підтримки.

Також не так давно голова уряду заявив, що у 2024 році виплати освітянам підвищать на 21%. Загалом видатки бюджету на освіту у 2024 році сягнуть понад 170 мільярдів гривень, частину з яких спрямують на зарплати вчителям.

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