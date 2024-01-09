Шмыгаль рассказал, зачем в школах нужна служба образовательной безопасности
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал нововведения для украинских школ. Так, в школах появится Служба образовательной безопасности, которая будет направлена на защиту учеников.
Об этом он написал в своем блоге в Telegram.
Ситуация в украинских школах
По словам главы украинского правительства, в настоящее время школьными укрытиями обеспечены 88% школ и 93% учащихся и учителей.
"Наша цель — довести этот показатель практически до 100%. А также модернизировать хранилища, нуждающиеся в обновлении. Для этого в госбюджете заложено 2,5 млрд грн. Будем контролировать их эффективное использование местными властями", — сказал политик.
Сообщил премьер детали о появлении Службы образовательной безопасности. Она будет состоять преимущественно из специально обученных офицеров полиции. В марте 500 отобранных кандидатов должны заступать на должности.
"Это один из элементов комплексной Концепции безопасности учебных заведений. Среди прочего она предусматривает организацию безопасного подвоза учащихся, пожарную и техногенную безопасность, систему раннего предупреждения и эвакуации, четкий алгоритм действий в случае возникновения опасных ситуаций", — пояснил подробности Денис Шмыгаль.
Напомним, что недавно премьер-министр раскрыл детали масштабной реформы образования, которую планируют запустить в этом году. По его словам, более 60% студентов должны получать разные виды государственной поддержки.
Также не так давно глава правительства заявил, что в 2024 году выплаты педагогам повысят на 21%. В целом расходы бюджета на образование в 2024 году составят более 170 миллиардов гривен, часть из которых будут направлены на зарплаты учителям.
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