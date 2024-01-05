В Україні запустили проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що цього року видатки на охорону здоров’я складуть 239 млрд грн. Ця сума більша на 31 млрд грн, ніж минулого року. До того ж в країні запустили пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів.

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Видатки на охорону здоров'я

За словами Шмигаля, на програму медичних гарантій додали 16 млрд грн. Ще 1 млрд грн виділили на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях.

"Вже найближчим часом планується запуск електронного кабінету пацієнта. В ньому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями з сімейними лікарями", — розповів Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що сьогодні уряд затвердив постанову, яка передбачає розширення переліку ліків і медвиробів, які будуть закуповуватися через електронний каталог. Він наголосив, що це сприяє значній економії коштів та пришвидшує процедури закупівлі.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівському центрі трансплантології на початку грудня провели 106 операцій. Зокрема, у 2023 році вперше була здійснена комплексна пересадка серця та легень, а також підшлункової залози та нирок.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі масштабної реформи освіти, яку планують запустити цього року. За його словами, понад 60% студентів повинні отримувати різні види державної підтримки.