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В Украине запустили проект бесплатного зубопротезирования для ветеранов, — Шмыгаль

5 января 2024 19:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине запустили проект бесплатного зубопротезирования для ветеранов, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в текущем году расходы на здравоохранение составят 239 млрд грн. Эта сумма больше на 31 млрд грн, чем в прошлом году. К тому же в стране запустили пилотный проект бесплатного зубопротезирования для ветеранов.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

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Расходы на здравоохранение

По словам Шмыгаля, на программу медицинских гарантий прибавили 16 млрд грн. Еще 1 млрд грн выделили на обустройство укрытий и безопасных условий в больницах.

"Уже в ближайшее время планируется запуск электронного кабинета пациента. В нем украинцы смогут самостоятельно менять персональные данные и управлять декларациями с семейными врачами", — рассказал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что сегодня правительство утвердило постановление, предусматривающее расширение перечня лекарств и медизделий, которые будут закупаться через электронный каталог. Он подчеркнул, что это способствует значительной экономии средств и ускоряет процедуры закупки.

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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, во Львовском центре трансплантологии в начале декабря провели 106 операций. В частности, в 2023 году впервые была осуществлена комплексная пересадка сердца и легких, а также поджелудочной железы и почек.

Также писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали масштабной реформы образования, которую планируют запустить в этом году. По его словам, более 60% студентов должны получать разные виды государственной поддержки.

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