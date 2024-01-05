Шмигаль заявив, що цього року запустять масштабну реформу вищої освіти — про що йдеться

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі масштабної реформи освіти, яку планують запустити цього року. За його словами, понад 60% студентів повинні отримувати різні види державної підтримки.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

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Шмигаль наголосив, що зараз є навчання "на бюджеті" і за контрактом. Уряд пропонує змінити такий підхід, аби охопити державною підтримкою якнайбільше студентів.

"Сьогодні ухвалюємо законопроєкт, який передбачає, що у майбутньому студенти зможуть навчатись за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання", — розповів прем'єр.

За його словами, державне замовлення — це повністю безоплатне навчання студента за бюджетні кошти. Однак уряд запроваджує модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання.

"Зараз 60% студентів навчаються на контракті. Наша мета — щоб навпаки, понад 60% студентів отримували різні види державної підтримки", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, у 2024 році виплати освітянам підвищать на 21%. Загалом видатки бюджету на освіту у 2024 році сягнуть понад 170 мільярдів гривень, частину з яких спрямують на зарплати вчителям.

Також ми писали, що рік, що минув, запам'ятається більшості освітян, експертів, учнів, студентів, батьків та інших причетних до освіти людей війною та всім, що з нею пов'язане. При всіх складнощах, які супроводжували Україну весь цей рік, освіта продемонструвала, що може розвиватись, навіть у такій складній ситуації. Традиційно Асоціація інноваційної та цифрової освіти щороку підбиває підсумки найважливіших подій у сфері освіти.