Шмигаль заявив, що цього року запустять масштабну реформу вищої освіти — про що йдеться
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі масштабної реформи освіти, яку планують запустити цього року. За його словами, понад 60% студентів повинні отримувати різні види державної підтримки.
Про це повідомив Денис Шмигаль.
Масштабна реформа вищої освіти
Шмигаль наголосив, що зараз є навчання "на бюджеті" і за контрактом. Уряд пропонує змінити такий підхід, аби охопити державною підтримкою якнайбільше студентів.
"Сьогодні ухвалюємо законопроєкт, який передбачає, що у майбутньому студенти зможуть навчатись за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання", — розповів прем'єр.
За його словами, державне замовлення — це повністю безоплатне навчання студента за бюджетні кошти. Однак уряд запроваджує модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання.
"Зараз 60% студентів навчаються на контракті. Наша мета — щоб навпаки, понад 60% студентів отримували різні види державної підтримки", — додав Шмигаль.
Нагадаємо, у 2024 році виплати освітянам підвищать на 21%. Загалом видатки бюджету на освіту у 2024 році сягнуть понад 170 мільярдів гривень, частину з яких спрямують на зарплати вчителям.
Також ми писали, що рік, що минув, запам'ятається більшості освітян, експертів, учнів, студентів, батьків та інших причетних до освіти людей війною та всім, що з нею пов'язане. При всіх складнощах, які супроводжували Україну весь цей рік, освіта продемонструвала, що може розвиватись, навіть у такій складній ситуації. Традиційно Асоціація інноваційної та цифрової освіти щороку підбиває підсумки найважливіших подій у сфері освіти.
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