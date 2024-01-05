Шмыгаль заявил, что в этом году запустят масштабную реформу высшего образования — о чем идет речь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали масштабной реформы образования, которую планируют запустить в этом году. По его словам, более 60% студентов должны получать разные виды государственной поддержки.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль отметил, что сейчас есть обучение "на бюджете" и по контракту. Правительство предлагает изменить такой подход, чтобы охватить государственной поддержкой как можно больше студентов.

"Сегодня принимаем законопроект, который предусматривает, что в будущем студенты смогут учиться за счет государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов, а также на контрактной форме обучения", — рассказал премьер.

По его словам, государственный заказ — это полностью бесплатное обучение студента за бюджетные средства. Однако правительство вводит модель государственных грантов, которые позволят полностью или частично покрыть расходы на обучение.

"Сейчас 60% студентов учатся на контракте. Наша цель — чтобы наоборот, более 60% студентов получали различные виды государственной поддержки", — добавил Шмыгаль.

Напомним, в 2024 году выплаты педагогам повысят на 21%. В целом расходы бюджета на образование в 2024 году составят более 170 миллиардов гривен, часть из которых будут направлены на зарплаты учителям.

Также мы писали, что прошедший год запомнится большинству педагогов, экспертов, учеников, студентов, родителей и других причастных к образованию людей войной и всем, что с ней связано. При всех сложностях, которые сопровождали Украину весь этот год, образование продемонстрировало, что может развиваться, даже в такой сложной ситуации. Традиционно Ассоциация инновационного и цифрового образования ежегодно подводит итоги важнейших событий в области образования.