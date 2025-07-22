Шмигаль обговорив з комісаром ЄС спільну безпеку та технології

Шмигаль розкрив плани щодо оборонної інтеграції з ЄС
У вівторок, 22 липня, під час онлайн-розмови з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив на важливості участі України в новій оборонній ініціативі ЄС SAFE. Її бюджет становить 150 мільярдів євро.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram.
Яка роль України у системі європейської безпеки
Як зазначив Шмигаль, ця ініціатива має на меті збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості Європи. Він підкреслив, що Україна вже веде активну співпрацю з державами-членами ЄС та європейськими інституціями з метою практичної інтеграції в цей проєкт.
За словами міністра, доступ України до SAFE є стратегічно важливим для безпеки всього європейського регіону.
"Ми відкриті до тісної співпраці з партнерами, що фінансуються в межах SAFE, і готові спільно розвивати технології, які довели свою ефективність на полі бою", — зазначив Шмигаль.
Він подякував Домбровскісу за особисту підтримку України та підтвердив налаштованість на подальше зміцнення обороноздатності як України, так і Європейського Союзу.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 липня, відбулося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" за участі міністрів оборони країн-партнерів. Одним із ключових питань порядку денного стало погодження пакету військової підтримки для України на суму 40 мільярдів євро.
Раніше Денис Шмигаль повідомив, що танки Abrams, які передала Австралія в рамках допомоги Україні, уже на озброєнні.
Читайте Новини.LIVE!