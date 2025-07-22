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Головна Новини дня Шмигаль розкрив плани щодо оборонної інтеграції з ЄС

Шмигаль розкрив плани щодо оборонної інтеграції з ЄС

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 22:40
Шмигаль обговорив з комісаром ЄС спільну безпеку та технології
Валдіс Домбровскіс та Денис Шмигаль. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

У вівторок, 22 липня, під час онлайн-розмови з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив на важливості участі України в новій оборонній ініціативі ЄС SAFE. Її бюджет становить 150 мільярдів євро.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram.

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Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Яка роль України у системі європейської безпеки

Як зазначив Шмигаль, ця ініціатива має на меті збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості Європи. Він підкреслив, що Україна вже веде активну співпрацю з державами-членами ЄС та європейськими інституціями з метою практичної інтеграції в цей проєкт.

За словами міністра, доступ України до SAFE є стратегічно важливим для безпеки всього європейського регіону.

"Ми відкриті до тісної співпраці з партнерами, що фінансуються в межах SAFE, і готові спільно розвивати технології, які довели свою ефективність на полі бою", — зазначив Шмигаль.

Він подякував Домбровскісу за особисту підтримку України та підтвердив налаштованість на подальше зміцнення обороноздатності як України, так і Європейського Союзу.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 липня, відбулося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" за участі міністрів оборони країн-партнерів. Одним із ключових питань порядку денного стало погодження пакету військової підтримки для України на суму 40 мільярдів євро.

Раніше Денис Шмигаль повідомив, що танки Abrams, які передала Австралія в рамках допомоги Україні, уже на озброєнні.

Денис Шмигаль Європейський союз оборонна сфера ЄС війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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