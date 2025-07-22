Шмыгаль обсудил с комиссаром ЕС совместную безопасность и технологии

Валдис Домбровскис и Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Во вторник, 22 июля, во время онлайн-разговора с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил важность участия Украины в новой оборонной инициативе ЕС SAFE. Ее бюджет составляет 150 миллиардов евро.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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Какова роль Украины в системе европейской безопасности

Как отметил Шмыгаль, эта инициатива имеет целью увеличение производственных мощностей оборонной промышленности Европы. Он подчеркнул, что Украина уже ведет активное сотрудничество с государствами-членами ЕС и европейскими институтами с целью практической интеграции в этот проект.

По словам министра, доступ Украины к SAFE является стратегически важным для безопасности всего европейского региона.

"Мы открыты к тесному сотрудничеству с партнерами, финансируемыми в рамках SAFE, и готовы совместно развивать технологии, которые доказали свою эффективность на поле боя", — отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил Домбровскиса за личную поддержку Украины и подтвердил настроенность на дальнейшее укрепление обороноспособности как Украины, так и Европейского Союза.

Напомним, что сегодня, 21 июля, состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" с участием министров обороны стран-партнеров. Одним из ключевых вопросов повестки дня стало согласование пакета военной поддержки для Украины на сумму 40 миллиардов евро.

Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что танки Abrams, которые передала Австралия в рамках помощи Украине, уже на вооружении.