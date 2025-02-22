Шмигаль провів телефону розмову з Каєю Калас 21 лютого

Кая Каллас і Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

У п'ятницю, 21 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів продуктивну телефонну розмову з високою представницею ЄС, віцепрезиденткою Єврокомісії Каєю Калас. Сторони скоординували спільні дії напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ, що відбудеться в Брюсселі, і обговорили низку інших питань.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Подякував пані Каллас за останні рішучі заяви на підтримку України. Підкреслив, що ефективні гарантії безпеки та підтримка нашої країни в поєднанні з максимальним тиском на росію є ключовими елементами для забезпечення справедливого миру", — поінформував Шмигаля.

У цьому контексті очільник українського уряду подякував Каллас за узгодження 16-го пакета санкцій на рівні послів країн ЄС.

"Розраховуємо, що обмеження будуть посилюватися і надалі", — додав він.

Також Шмигаль наголосив, що важливо продовжувати військову підтримку України та забезпечення безперебійне надходження техніки та зброї.

"Подякував за всю надану допомогу за ці три роки повномасштабної війни й наголосив на наших потребах: більше ППО, артилерії, бронетехніки. Підкреслив, що Україна та Європа мають діяти спільно та єдиним фронтом, аби забезпечити тривалий мир на європейському континенті", — резюмував прем'єр.

Нагадаємо, 20 лютого Шмигаль провів зустрів зі спецпредставником Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом. Сторони обговорили підтримку України в умовах війни.

Також ми писали, що Шмигаль нещодавно заявив, що Європейський Союз може не вистоїти без України, а Росія у свою чергу вже веде війну проти блоку.