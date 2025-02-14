Україна в ЄС — чому Європі вигідне членство Києва

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Європейський Союз не може вистояти без України, а Росія вже веде проти нього війну. За його словами, методи і тактики цієї війни Кремль відпрацьовував в Україні десятиліттями.

Про це Денис Шмигаль написав в колонці Politico.

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Шмигаль переконаний, що Росія вже веде війну про ЄС за методами й тактикою, яку відпрацьовувала в Україні. За його словами, режим російського диктатора Володимира Путіна постійно шукає слабкі місця в європейському домі. І коли знаходить — намагається їх або "розширити ломом, або залити окропом".

"Коли російські кораблі рвуть підводні інтернет-кабелі біля Фінляндії — це акт агресії. Коли російські ракети порушують повітряний простір Польщі чи Румунії — це акт агресії. Коли дрони кружляють над військовою базою США в Рамштайні — це акт агресії. Усе це складові російської багатовимірної війни проти Європи", — наголосив прем'єр.

За його словами, ціль Кремля очевидна — посіяти паніку, внести хаос, змусити громадян сумніватися в спроможності своїх урядів їх захистити. Він наголосив, що це "руйнування чинного світового порядку та архітектури безпеки в Європі" і саме цього прагне РФ.

"Євросоюз більше не стоїть на порозі нових викликів. Він уже живе в них. Та є країна, яка не лише пройшла всі можливі прояви російської агресії, а й знає, як їм протидіяти. Ця країна — Україна. Саме тому вступ України до ЄС — це не лише моральний обов’язок, а й стратегічний крок, перш за все необхідний самому Євросоюзу", — підкреслив урядовець.

Шмигаль пояснив, якщо Україна вступить в ЄС, то країни-члени не лише розширять свої кордони, а й отримають надійний щит — українську армію. Завдяки унікальному бойовому досвіду вона не лише стримає перший удар, а й стане "форпостом сильної безпеки, який захистить Європу".

Нагадаємо, нещодавно німецький аналітик заявив, що Україні та Європі не буде місця за столом переговорів. За його словами, розмова Трампа і Путіна стала несподіванкою для всіх.

Водночас головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що Європу та Україну мають залучити до переговорів. Поступатися Москві ще до початку розмови є поганою тактикою.