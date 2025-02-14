Украина в ЕС — почему Европе выгодно членство Киева

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Европейский Союз не может выстоять без Украины, а Россия уже ведет против него войну. По его словам, методы и тактики этой войны Кремль отрабатывал в Украине десятилетиями.

Об этом Денис Шмыгаль написал в колонке Politico.

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Шмыгаль убежден, что Россия уже ведет войну о ЕС по методам и тактике, которую отрабатывала в Украине. По его словам, режим российского диктатора Владимира Путина постоянно ищет слабые места в европейском доме. И когда находит — пытается их или "расширить ломом, или залить кипятком".

"Когда российские корабли рвут подводные интернет-кабели возле Финляндии — это акт агрессии. Когда российские ракеты нарушают воздушное пространство Польши или Румынии — это акт агрессии. Когда дроны кружат над военной базой США в Рамштайне — это акт агрессии. Все это составляющие российской многомерной войны против Европы", — подчеркнул премьер.

По его словам, цель Кремля очевидна — посеять панику, внести хаос, заставить граждан сомневаться в способности своих правительств их защитить. Он подчеркнул, что это "разрушение действующего мирового порядка и архитектуры безопасности в Европе" и именно этого хочет РФ.

"Евросоюз больше не стоит на пороге новых вызовов. Он уже живет в них. Но есть страна, которая не только прошла все возможные проявления российской агрессии, но и знает, как им противодействовать. Эта страна — Украина. Именно поэтому вступление Украины в ЕС — это не только моральный долг, но и стратегический шаг, прежде всего необходимый самому Евросоюзу", — подчеркнул чиновник.

Шмыгаль пояснил, если Украина вступит в ЕС, то страны-члены не только расширят свои границы, но и получат надежный щит — украинскую армию. Благодаря уникальному боевому опыту она не только сдержит первый удар, но и станет "форпостом сильной безопасности, который защитит Европу".

Напомним, недавно немецкий аналитик заявил, что Украине и Европе не будет места за столом переговоров. По его словам, разговор Трампа и Путина стал неожиданностью для всех.

В то же время главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что Европу и Украину должны привлечь к переговорам. Уступать Москве еще до начала разговора является плохой тактикой.