Шмыгаль провел телефонный разговор с Каей Калас 21 февраля

Кайя Каллас и Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

В пятницу, 21 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел продуктивный телефонный разговор с высокой представительницей ЕС, вице-президентом Еврокомиссии Каей Калас. Стороны скоординировали совместные действия накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в Брюсселе, и обсудили ряд других вопросов.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

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"Поблагодарил госпожу Каллас за последние решительные заявления в поддержку Украины. Подчеркнул, что эффективные гарантии безопасности и поддержка нашей страны в сочетании с максимальным давлением на Россию являются ключевыми элементами для обеспечения справедливого мира", — проинформировал Шмыгаля.

В этом контексте глава украинского правительства поблагодарил Каллас за согласование 16-го пакета санкций на уровне послов стран ЕС.

"Рассчитываем, что ограничения будут усиливаться и в дальнейшем", — добавил он.

Также Шмыгаль отметил, что важно продолжать военную поддержку Украины и обеспечение бесперебойного поступления техники и оружия.

"Поблагодарил за всю оказанную помощь за эти три года полномасштабной войны и отметил наши потребности: больше ПВО, артиллерии, бронетехники. Подчеркнул, что Украина и Европа должны действовать совместно и единым фронтом, чтобы обеспечить длительный мир на европейском континенте", — резюмировал премьер.

Напомним, 20 февраля Шмыгаль провел встретил со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Стороны обсудили поддержку Украины в условиях войны.

Также мы писали, что Шмыгаль недавно заявил, что Европейский Союз может не выстоять без Украины, а Россия в свою очередь уже ведет войну против блока.