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Шмигаль описав стан енергоситеми України після ударів Росії

10 січня 2025 15:17
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Денис Шмигаль описав стан енергоситеми України після ударів Росії. Вона продовжує справно функціонувати.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Facebook Дениса Шмигаля
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що не зважаючи на 13 масштабних російських атак проти енергосистеми нашої держави минулого року, вона продовжує функціонувати стабільно і цілісно. Важливу роль у цьому відіграло збільшення можливості імпорту електроенергії з Європейського Союзу до 2,1 ГВт.

Про це Шмигаль повідомив у суботу, 10 січня.

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"На цей рік у нас заплановані важливі заходи із подальшого розширення фізичної спроможності імпорту електроенергії", — додав Шмигаль. 

Очільник уряду додав, що двома ключовими завданнями на цей рік є відновлення та захист енергооб'єктів. У Фонді підтримки енергетики було акумульовано вже більше 1 млрд доларів.Дані кошти підуть на ці цілі. 

За словами Шмигаля, одночасно буде продовжуватися розвиток розподіленої генерації. У 2024 році на довгострокових спецаукціонах було придбано допоміжні послуги об’єктів генерації загальною потужністю близько 600 МВт. З них майже 500 МВт — це послуги нових об’єктів генерації, які мають з’явитися до жовтня цього року. 

Крім того, уряд продовжує реалізацію програми підтримки малого та середнього бізнесу, приватних домогосподарств та ОСББ щодо підвищення їх енергетичної автономності.

"Це безвідсоткові кредити, програма ГрінДІМ, програма "5-7-9", програми Фонду декарбонізації. У державному бюджеті на 2025 рік також передбачено фінансування 13-ти інвестиційних проєктів у сфері енергетики на суму 54 млрд грн", — повідомив Шмигаль. 

Очільник уряду також зазначив, що важливим елементом стійкості енергетики залишається функціонування української ГТС, яка тепер працює в умовах нульового транзиту.

"Ми не планували і не плануємо підписувати жодних контрактів на продовження транзиту російського газу", — пояснив Шмигаль. 

Також одним із пріоритетних завдань на цей рік буде подальше збільшення видобутку газу, а також інвестиції в перспективні українські родовища. Валовий видобуток газу у 2024 року збільшився на 2,2% у порівнянні з 2023 роком. Тобто, до більш ніж 19 млрд кубічних метрів.

Уряд також доручив Міністерству енергетики та "Нафтогазу" завдання приділити особливу увагу розвитку концепції "Україна — газовий сейф Європи".

Раніше ми писали, що до кінця опалювального сезону Україна, ймовірно, не зможе обійтися без графіків відключень світла. За словами експерта, росіяни наразі зруйнували багато потужностей.

Нагадаємо, Україна зазнала тринадцять масованих атак з боку російських загарбників. Основними цілями ворога знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Денис Шмигаль Україна обстріли уряд енергосистема

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