Денис Шмыгаль описал состояние энергосистемы Украины после ударов России. Она продолжает исправно работать.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Facebook Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что, несмотря на 13 масштабных российских атак против энергосистемы нашего государства в прошлом году, она продолжает функционировать стабильно и целостно. Важную роль в этом сыграло увеличение возможности импорта электроэнергии из Европейского Союза до 2,1 ГВт.

Об этом Шмыгаль сообщил в субботу, 10 января.

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"На этот год у нас запланированы важные меры по дальнейшему расширению физической способности импорта электроэнергии", — добавил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что двумя ключевыми задачами на этот год является восстановление и защита энергообъектов. В Фонде поддержки энергетики было аккумулировано уже более 1 млрд долларов. Данные средства пойдут на эти цели.

По словам Шмыгаля, одновременно будет продолжаться развитие распределенной генерации. В 2024 г. на долгосрочных спецаукционах были приобретены вспомогательные услуги объектов генерации общей мощностью около 600 МВт. Из них почти 500 МВт — это услуги новых объектов генерации, которые должны появиться до октября этого года.

Кроме того, правительство продолжает реализацию программы поддержки малого и среднего бизнеса, частных домохозяйств и ОСМД по повышению их энергетической автономности.

"Это беспроцентные кредиты, программа ГринДИМ, программа "5-7-9", программы Фонда декарбонизации. В государственном бюджете на 2025 год также предусмотрено финансирование 13 инвестиционных проектов в сфере энергетики на сумму 54 млрд грн", — сообщил Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что важным элементом устойчивости энергетики остается функционирование украинской ГТС, которая сейчас работает в условиях нулевого транзита.

"Мы не планировали и не планируем подписывать никакие контракты на продление транзита российского газа", — пояснил Шмыгаль.

Также одной из приоритетных задач на этот год станет дальнейшее увеличение добычи газа, а также инвестиции в перспективные украинские месторождения. Валовая добыча газа в 2024 году увеличилась на 2,2% по сравнению с 2023 годом. То есть, до более 19 млрд кубических метров.

Правительство также поручило Министерству энергетики и "Нафтогаза" задачу уделить особое внимание развитию концепции "Украина — газовый сейф Европы".

Ранее мы писали, что до конца отопительного сезона Украина, по всей вероятности, не сможет обойтись без графиков отключений света. По словам эксперта, россияне сейчас разрушили множество мощностей.

Напомним, Украина подверглась тринадцати массированным атакам со стороны российских захватчиков. Основными целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры.