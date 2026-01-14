Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Шмигаль очолив Міненерго — факти біографії та кар'єри

Шмигаль очолив Міненерго — факти біографії та кар'єри

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 14:15
Хто став новим керівником Міненерго. Що відомо про Дениса Шмигаля
Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Новим очільником Міністерства енергетики став Денис Шмигаль. До цього він очолював уряд, а згодом Міністерство оборони.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про нового голову Міненерго.

Реклама
Читайте також:

Біографія Шмигаля

Народився Шмигаль 15 жовтня 1975 року у Львові. Закінчив Львівську політехніку за спеціальністю "інженер‑економіст / управління виробництвом". Також має науковий ступінь кандидата з економіки — здобув у 2003‑му.

Одружений з 1998 року, має двох доньок — Анну та Софію.

Кар'єра

У 1990‑х і на початку 2000‑х працював на керівних посадах на підприємствах у Львівській області. 

Протягом 2009–2013 — займав різні посади у Львівській обласній державній адміністрації, зокрема керівні у відділах економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, промисловості. 

Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: Reuters

У 2014 став заступником керівника головного управління податкової у Львівській області. А протягом 2015–2017 був генеральним директором і членом наглядової ради в компанії Lvivkholod.

Директором ДТЕК Бурштинська ТЕС Шмигаль був протягом 2017–2019 років. У серпні 2019 його призначили головою Івано‑Франківської обласної державної адміністрації. 

Працювати в уряді Шмигаль почав із 2020 року. Спочатку віцепрем’єром і міністром розвитку громад та територій, а вже рівно через місяць, 4 березня 2020 року, — прем’єр‑міністром України.

Таким чином Шмигаль очолював уряд з березня 2020 року до липня 2025 — це найтриваліший термін прем’єрства в історії незалежної України. На його управління припала пандемія COVID‑19 та повномасштабне вторгнення Росії.

Шмигаль міністр
Шмигаль в Офісі президента. Фото: Reuters

15 липня 2025 року Шмигаль подав у відставку з посади прем’єра на тлі масштабного урядового переформатування. А вже через два дні його призначили на посаду міністра оборони України.

Шлях у політику

У 2006 році Шмигаля від Української народної партії (УНП) обрали депутатом Винниківської міськради.

У 2010 та 2015 він балотувався до Львівської облради, спершу від УНП, пізніше від "Народного контролю". Проте безуспішно.
 
До Верховної Ради посадовець намагався потрапити у 2014 році на позачергових виборах — був самовисуванцем по округу № 121 (Дрогобич, Борислав, Трускавець).

Вже у 2019 році був одним із кандидатів на посаду голови Львівської ОДА, яку з 1 серпня і очолив. Після цього почав працювати в уряді.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади очільника Міноборони.

Також парламент прийняв відставку Михайла Федорова.

Володимир Зеленський Денис Шмигаль Офіс президента Прем'єра міністр
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації