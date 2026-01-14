Хто став новим керівником Міненерго. Що відомо про Дениса Шмигаля

Шмигаль очолив Міненерго — факти біографії та кар'єри
Новим очільником Міністерства енергетики став Денис Шмигаль. До цього він очолював уряд, а згодом Міністерство оборони.
Новини.LIVE розповідають, що відомо про нового голову Міненерго.
Біографія Шмигаля
Народився Шмигаль 15 жовтня 1975 року у Львові. Закінчив Львівську політехніку за спеціальністю "інженер‑економіст / управління виробництвом". Також має науковий ступінь кандидата з економіки — здобув у 2003‑му.
Одружений з 1998 року, має двох доньок — Анну та Софію.
Кар'єра
У 1990‑х і на початку 2000‑х працював на керівних посадах на підприємствах у Львівській області.
Протягом 2009–2013 — займав різні посади у Львівській обласній державній адміністрації, зокрема керівні у відділах економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, промисловості.
У 2014 став заступником керівника головного управління податкової у Львівській області. А протягом 2015–2017 був генеральним директором і членом наглядової ради в компанії Lvivkholod.
Директором ДТЕК Бурштинська ТЕС Шмигаль був протягом 2017–2019 років. У серпні 2019 його призначили головою Івано‑Франківської обласної державної адміністрації.
Працювати в уряді Шмигаль почав із 2020 року. Спочатку віцепрем’єром і міністром розвитку громад та територій, а вже рівно через місяць, 4 березня 2020 року, — прем’єр‑міністром України.
Таким чином Шмигаль очолював уряд з березня 2020 року до липня 2025 — це найтриваліший термін прем’єрства в історії незалежної України. На його управління припала пандемія COVID‑19 та повномасштабне вторгнення Росії.
15 липня 2025 року Шмигаль подав у відставку з посади прем’єра на тлі масштабного урядового переформатування. А вже через два дні його призначили на посаду міністра оборони України.
Шлях у політику
У 2006 році Шмигаля від Української народної партії (УНП) обрали депутатом Винниківської міськради.
У 2010 та 2015 він балотувався до Львівської облради, спершу від УНП, пізніше від "Народного контролю". Проте безуспішно.
До Верховної Ради посадовець намагався потрапити у 2014 році на позачергових виборах — був самовисуванцем по округу № 121 (Дрогобич, Борислав, Трускавець).
Вже у 2019 році був одним із кандидатів на посаду голови Львівської ОДА, яку з 1 серпня і очолив. Після цього почав працювати в уряді.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади очільника Міноборони.
