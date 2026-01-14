Кто стал новым руководителем Минэнерго. Что известно о Денисе Шмыгале

Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Новым руководителем Министерства энергетики стал Денис Шмыгаль. До этого он возглавлял правительство, а впоследствии Министерство обороны.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о новом главе Минэнерго.

Биография Шмыгаля

Родился Шмыгаль 15 октября 1975 года во Львове. Окончил Львовскую политехнику по специальности "инженер-экономист / управление производством". Также имеет научную степень кандидата по экономике — получил в 2003-м.

Женат с 1998 года, имеет двух дочерей — Анну и Софию.

Карьера

В 1990-х и в начале 2000-х работал на руководящих должностях на предприятиях во Львовской области.

В течение 2009-2013 — занимал различные должности во Львовской областной государственной администрации, в частности руководящие в отделах экономического развития, инвестиций, торговли, промышленности.

Денис Шмыгаль. Фото: Reuters

В 2014 стал заместителем руководителя главного управления налоговой во Львовской области. А в течение 2015-2017 был генеральным директором и членом наблюдательного совета в компании Lvivkholod.

Директором ДТЭК Бурштынская ТЭС Шмыгаль был в течение 2017-2019 годов. В августе 2019 его назначили председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Работать в правительстве Шмыгаль начал с 2020 года. Сначала вице-премьером и министром развития общин и территорий, а уже ровно через месяц, 4 марта 2020 года, — премьер-министром Украины.

Таким образом Шмыгаль возглавлял правительство с марта 2020 года до июля 2025 — это самый длительный срок премьерства в истории независимой Украины. На его управление пришлась пандемия COVID-19 и полномасштабное вторжение России.

Шмыгаль в Офисе президента. Фото: Reuters

15 июля 2025 года Шмыгаль подал в отставку с должности премьера на фоне масштабного правительственного переформатирования. А уже через два дня его назначили на должность министра обороны Украины.

Путь в политику

В 2006 году Шмыгаля от Украинской народной партии (УНП) избрали депутатом Винниковского горсовета.

В 2010 и 2015 он баллотировался во Львовский облсовет, сначала от УНП, позже от "Народного контроля". Однако безуспешно.



В Верховную Раду чиновник пытался попасть в 2014 году на внеочередных выборах — был самовыдвиженцем по округу № 121 (Дрогобыч, Борислав, Трускавец).

Уже в 2019 году был одним из кандидатов на должность председателя Львовской ОГА, которую с 1 августа и возглавил. После этого начал работать в правительстве.

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности главы Минобороны.

Также парламент принял отставку Михаила Фёдорова.