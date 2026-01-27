Відео
Шмигаль обговорив із ЄБРР фінансування газових закупівель

Шмигаль обговорив із ЄБРР фінансування газових закупівель

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 12:40
Шмигаль пояснив коли нададуть 85 млн євро через ЄБРР на купівлю газу
Денис Шмигаль. Фото: Міністерство енергетики України

Денис Шмигаль повідомив, що для України планують залучити 85 млн євро через інструменти Європейського банку реконструкції та розвитку, аби закупити додаткові обсяги природного газу. За його словами, підготовка до отримання відповідного гранту від однієї з європейських країн уже виходить на завершальну стадію.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Читайте також:

Шмигаль пояснив фінансові потреби України для енергетики

Шмигаль зазначив, що Україна розраховує продовжувати співпрацю з партнерами, аби знаходити нові джерела фінансування для стабілізації ситуації.

У цьому ж контексті він поінформував ЄБРР про складні умови в енергосистемі через пошкодження після російських ударів. Наразі, як він підкреслив, ремонтні бригади працюють безперервно, щоб якнайшвидше повернути людям електроенергію та тепло.

"Продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР українських компаній "Укренерго" й "Укргідроенерго" є вкрай необхідним. Це допомогає забезпечити ремонти, обладнання і впроваджувати нові рішення для того, щоб у людей було світло і тепло", — заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, ще в грудні 2025 року в ЄС прийняли рішення про передачу Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.

Відомо, що платити за цей кредит буде не Україна, а Росія. Проте, кошти надійдуть значно пізніше. 

Денис Шмигаль кредити ЄБРР газ фінанси
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
