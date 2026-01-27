Видео
Україна
Шмыгаль обсудил с ЕБРР финансирование газовых закупок

Шмыгаль обсудил с ЕБРР финансирование газовых закупок

Дата публикации 27 января 2026 12:40
Шмыгаль объяснил когда предоставят 85 млн евро через ЕБРР на покупку газа
Денис Шмыгаль. Фото: Министерство энергетики Украины

Денис Шмыгаль сообщил, что для Украины планируют привлечь 85 млн евро через инструменты Европейского банка реконструкции и развития, чтобы закупить дополнительные объемы природного газа. По его словам, подготовка к получению соответствующего гранта от одной из европейских стран уже выходит на завершающую стадию.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Шмыгаль объяснил финансовые потребности Украины для энергетики

Шмыгаль отметил, что Украина рассчитывает продолжать сотрудничество с партнерами, чтобы находить новые источники финансирования для стабилизации ситуации.

В этом же контексте он проинформировал ЕБРР о сложных условиях в энергосистеме из-за повреждений после российских ударов. Сейчас, как он подчеркнул, ремонтные бригады работают непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть людям электроэнергию и тепло.

"Продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР украинских компаний "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" является крайне необходимым. Это помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для того, чтобы у людей был свет и тепло", — заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, еще в декабре 2025 года в ЕС приняли решение о передаче Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Известно, что платить за этот кредит будет не Украина, а Россия. Однако, средства поступят значительно позже.

Анастасия Постоенко - Редактор
Анастасия Постоенко
