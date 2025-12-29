Україна отримає перший транш від кредиту ЄС не раніше квітня 2026 року

Ірина Мудра. Фото: facebook.com/iryna.mudra.7

У п'ятницю, 19 грудня, Євросоюз виділив Україні кредит в розмірі 90 млрд євро на наступні два роки. Перший транш з цієї суми очікується не раніше квітня 2026 року.

Про це в інтерв'ю Forbes заявила заступниця керівника ОП Ірина Мудра.

Що відомо про терміни траншу кредиту від ЄС

За словами Ірини Мудрої, на початку року надходжень не буде, а критичний період для виконання бюджетних зобов'язань стартує з квітня 2026 року.

"На початку року ці кошти не отримаємо. Критичний момент — період, починаючи з квітня. Саме з квітня виникає проблема з виконанням бюджетних зобов’язань і здійсненням виплат, тому для нас принципово важливо отримати ці кошти вчасно", — пояснила вона.

Також заступниця керівника ОП поінформувала, що основу частину фінансування планують спрямувати на оборону.

"Звісно, більша частина грошей має бути спрямована на військові потреби: закупівлю озброєння, виплати військовослужбовцям та інші оборонні видатки", — резюмувала Мудра.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував надання Україні кредиту від ЄС. За його словами, ключову роль в досягненні рішення відіграли глава ЄК Урсула фон дер Ляєн, канцлера Німеччини Фрідріх Мерц і польский прем'єр Дональд Туск.

Також Сибіга назвав ключовий аргумент, який сприяв виділенню кредиту від ЄС. Він зазначив, що краще фінансувати українську оборону зараз, ніж відправляти власних солдатів в окопи завтра.