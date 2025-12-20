Відео
Гроші зараз або кров потім — Сибіга про 90 мільярдів євро від ЄС

Гроші зараз або кров потім — Сибіга про 90 мільярдів євро від ЄС

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 23:33
Збитки від агресії РФ вже сягнули 600 млрд дол., і це рахунок, який Кремль зобов'язаний оплатити, заявив Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Краще фінансувати українську оборону сьогодні, ніж відправляти власних солдатів в окопи завтра, вважає очільник МЗС Андрій Сибіга. Саме цей аргумент став ключовим для виділення Києву 90 мільярдів євро допомоги.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Читайте також:

Чому ЄС дав гроші

Міністр пояснив логіку партнерів. Українські дипломати використали "простий і жорсткий" аргумент.

"Або Європа підтримує Україну грошима зараз, або платитиме кров’ю потім", — зазначив урядовець.

Цю тезу зрозуміла і підтримала більшість країн Євросоюзу. Перемогло усвідомлення реальної загрози. У європейських столицях нарешті визнали: ця війна стосується не лише сходу України. Це питання фізичного виживання та безпеки кожної європейської родини в майбутньому. Саме зміна сприйняття дозволила ухвалити це історичне фінансове рішення.

Ціна руйнувань

Рахунок за напад РФ на Україну продовжує рости. За останніми оцінками Світового банку, Росія завдала Україні збитків на суму близько 600 мільярдів доларів, заявив Сибіга.

Це не абстрактні цифри. Це зруйновані вщент міста, знищена енергетика, розбомблені школи та лікарні. Сибіга наголосив: агресор мусить заплатити за кожну цеглину.

Раніше Андрій Сибіга заявив, що ключову роль у досягненні рішення виділення грошей для України відіграли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський також прокоментував надану Україні допомогу у вигляді 90 млрд євро. Він зазначив, що кредит є безвідсотковий і буде виплачений коштом російських репарацій після завершення війни.

МВФ Європейський союз кредити Андрій Сибіга гроші війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
