Убытки от агрессии РФ уже достигли 600 млрд долл. и это счет, который Кремль обязан оплатить, заявил Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Лучше финансировать украинскую оборону сегодня, чем отправлять собственных солдат в окопы завтра, считает глава МИД Андрей Сибига. Именно этот аргумент стал ключевым для выделения Киеву 90 миллиардов евро помощи.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Почему ЕС дал деньги

Министр объяснил логику партнеров. Украинские дипломаты использовали "простой и жесткий" аргумент.

"Или Европа поддерживает Украину деньгами сейчас, или будет платить кровью потом", — отметил чиновник.

Этот тезис поняло и поддержало большинство стран Евросоюза. Победило осознание реальной угрозы. В европейских столицах наконец признали: эта война касается не только востока Украины. Это вопрос физического выживания и безопасности каждой европейской семьи в будущем. Именно изменение восприятия позволило принять это историческое финансовое решение.

Цена разрушений

Счет за нападение РФ на Украину продолжает расти. По последним оценкам Всемирного банка, Россия нанесла Украине ущерб на сумму около 600 миллиардов долларов, заявил Сибига.

Это не абстрактные цифры. Это разрушенные до основания города, уничтоженная энергетика, разбомбленные школы и больницы. Сибига подчеркнул: агрессор должен заплатить за каждый кирпич.

Ранее Андрей Сибига заявил, что ключевую роль в достижении решения о выделении денег для Украины сыграли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский также прокомментировал предоставленную Украине помощь в виде 90 млрд евро. Он отметил, что кредит является беспроцентным и будет выплачен за счет российских репараций после завершения войны.