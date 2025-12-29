Видео
ЕС выделил Украине 90 млрд евро — когда будет первый транш

ЕС выделил Украине 90 млрд евро — когда будет первый транш

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 23:38
Украина получит первый транш от кредита ЕС не раньше апреля 2026 года
Ирина Мудрая. Фото: facebook.com/iryna.mudra.7

В пятницу, 19 декабря, Евросоюз выделил Украине кредит в размере 90 млрд евро на следующие два года. Первый транш из этой суммы ожидается не раньше апреля 2026 года. 

Об этом в интервью Forbes заявила заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая.

Читайте также:

Что известно о сроках транша кредита от ЕС

По словам Ирины Мудрой, в начале года поступлений не будет, а критический период для выполнения бюджетных обязательств стартует с апреля 2026 года.

"В начале года эти средства не получим. Критический момент — период, начиная с апреля. Именно с апреля возникает проблема с выполнением бюджетных обязательств и осуществлением выплат, поэтому для нас принципиально важно получить эти средства вовремя", — пояснила она.

Также заместитель руководителя ОП сообщила, что основу часть финансирования планируют направить на оборону.

"Конечно, большая часть денег должна быть направлена на военные нужды: закупку вооружения, выплаты военнослужащим и другие оборонные расходы", — резюмировала Мудрая.

Напомним, недавно глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал предоставление Украине кредита от ЕС. По его словам, ключевую роль в достижении решения сыграли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридрих Мерц и польский премьер Дональд Туск.

Также Сибига назвал ключевой аргумент, который способствовал выделению кредита от ЕС. Он отметил, что лучше финансировать украинскую оборону сейчас, чем отправлять собственных солдат в окопы завтра.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
