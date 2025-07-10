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Головна Новини дня Шмигаль назвав суму, яку Україна отримала з прибутків активів РФ

Шмигаль назвав суму, яку Україна отримала з прибутків активів РФ

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 14:52
Україна отримала кошти з прибутку з активів Росії від ЄС
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Верховна Рада України

Україна отримала перший транш у розмірі 1 мільярда євро від Європейського Союзу, який надійшов коштом прибутків від заморожених російських активів. Від початку 2025 року завдяки цій механіці українська сторона вже отримала понад 18,5 мільярда доларів. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За словами глави уряду, цей транш є результатом спільної з країнами G7 ініціативи ERA, що передбачає використання прибутків від заморожених російських коштів на підтримку України.

"Започаткована нами разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передано більше 18,5 млрд доларів за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та "швидку відбудову"", — повідомив Денис Шмигаль.

Під час Конференції з питань відновлення України URC-2025 Денис Шмигаль також закликав міжнародних партнерів спільно розробити правові механізми для повної конфіскації заморожених російських активів у майбутньому.

Нагадаємо, наприкінці червня Велика Британія заявила про готовність придбати для потреб ЗСУ ракети коштом прибутків з російських активів.

Того ж місяця, як писало видання Politico, ЄС шукав способи, як збільшити прибутки від російських активів.

Денис Шмигаль G7 активи Росія прибуток
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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