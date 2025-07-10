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Шмыгаль назвал сумму, которую Украина получила с активов РФ

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 14:52
Украина получила средства с прибыли с активов России от ЕС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Верховная Рада Украины

Украина получила первый транш в размере 1 миллиарда евро от Европейского Союза, который поступил за счет доходов от замороженных российских активов. С начала 2025 года благодаря этой механике украинская сторона уже получила более 18,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам главы правительства, этот транш является результатом совместной со странами G7 инициативы ERA, предусматривающей использование доходов от замороженных российских средств на поддержку Украины.

"Начатая нами вместе с G7 инициатива ERA работает. С начала года Украине уже передано более 18,5 млрд долларов за счет российских замороженных денег. Эти средства мы направляем на устойчивость Украины и "быстрое восстановление"", — сообщил Денис Шмыгаль.

Во время Конференции по вопросам восстановления Украины URC-2025 Денис Шмыгаль также призвал международных партнеров совместно разработать правовые механизмы для полной конфискации замороженных российских активов в будущем.

Напомним, в конце июня Великобритания заявила о готовности приобрести для нужд ВСУ ракеты за счет прибыли с российских активов.

В том же месяце, как писало издание Politico, ЕС искал способы, как увеличить доходы от российских активов.

Денис Шмыгаль G7 активы Россия прибыль
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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