Лондон фінансує ППО для України з доходів заморожених активів РФ

Британія передасть Україні 350 ракет за кошт російських активів
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив намір Лондона суттєво посилити протиповітряну оборону України новим пакетом військової допомоги. Йдеться про передачу 350 ракет класу "повітря-повітря" ASRAAM, що будуть профінансовані за рахунок відсотків, отриманих з заморожених російських активів — загалом на суму 70 мільйонів фунтів стерлінгів.
Про це повідомляє Politico.
Стармер пояснив, чому ракети купили за дохід від активів РФ
Стармер наголосив, що саме Росія має відповідати за наслідки незаконної агресії, а тому використання її заморожених фінансів для підтримки України є "цілком справедливим".
"Росія, а не Україна, має платити ціну за варварську та незаконну війну Путіна, тому буде цілком правильно, якщо ми використаємо доходи від захоплених російських активів, щоб забезпечити Україні необхідну протиповітряну оборону", — заявив Кір Стармер.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, виступаючи на панельній дискусії під час саміту, застеріг, що Володимир Путін зацікавлений у зміщенні фокусу світу з України на Ізраїль та Іран.
За його словами, підтримка України залишатиметься питанням загальнонаціонального консенсусу у Британії та має стійку громадську підтримку.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що спілкувався з Кіром Стармером щодо зброї.
Окрім того, під час розмови йшлося про посилення оборонної сфери між країни.
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