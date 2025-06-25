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Головна Новини дня Британія передасть Україні 350 ракет за кошт російських активів

Британія передасть Україні 350 ракет за кошт російських активів

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 11:45
Лондон фінансує ППО для України з доходів заморожених активів РФ
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS
Ключові моменти Стармер пояснив, чому ракети купили за дохід від активів РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив намір Лондона суттєво посилити протиповітряну оборону України новим пакетом військової допомоги. Йдеться про передачу 350 ракет класу "повітря-повітря" ASRAAM, що будуть профінансовані за рахунок відсотків, отриманих з заморожених російських активів — загалом на суму 70 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Politico.

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Стармер пояснив, чому ракети купили за дохід від активів РФ

Стармер наголосив, що саме Росія має відповідати за наслідки незаконної агресії, а тому використання її заморожених фінансів для підтримки України є "цілком справедливим".

"Росія, а не Україна, має платити ціну за варварську та незаконну війну Путіна, тому буде цілком правильно, якщо ми використаємо доходи від захоплених російських активів, щоб забезпечити Україні необхідну протиповітряну оборону", — заявив Кір Стармер. 

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, виступаючи на панельній дискусії під час саміту, застеріг, що Володимир Путін зацікавлений у зміщенні фокусу світу з України на Ізраїль та Іран.

За його словами, підтримка України залишатиметься питанням загальнонаціонального консенсусу у Британії та має стійку громадську підтримку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що спілкувався з Кіром Стармером щодо зброї. 

Окрім того, під час розмови йшлося про посилення оборонної сфери між країни. 

активи Велика Британія ракети війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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