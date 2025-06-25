Лондон финансирует ПВО для Украины из доходов замороженных активов РФ

Британия передаст Украине 350 ракет за счет российских активов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил намерение Лондона существенно усилить противовоздушную оборону Украины новым пакетом военной помощи. Речь идет о передаче 350 ракет класса "воздух-воздух" ASRAAM, которые будут профинансированы за счет процентов, полученных с замороженных российских активов — всего на сумму 70 миллионов фунтов стерлингов.
Об этом сообщает Politico.
Стармер объяснил, почему ракеты купили за доход от активов РФ
Стармер подчеркнул, что именно Россия должна отвечать за последствия незаконной агрессии, а потому использование ее замороженных финансов для поддержки Украины является "вполне справедливым".
"Россия, а не Украина, должна платить цену за варварскую и незаконную войну Путина, поэтому будет вполне правильно, если мы используем доходы от захваченных российских активов, чтобы обеспечить Украине необходимую противовоздушную оборону", — заявил Кир Стармер.
Министр обороны Великобритании Джон Гили, выступая на панельной дискуссии во время саммита, предостерег, что Владимир Путин заинтересован в смещении фокуса мира с Украины на Израиль и Иран.
По его словам, поддержка Украины будет оставаться вопросом общенационального консенсуса в Британии и имеет устойчивую общественную поддержку.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что общался с Киром Стармером по поводу оружия.
Кроме того, во время разговора речь шла об усилении оборонной сферы между странами.
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