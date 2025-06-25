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Главная Новости дня Британия передаст Украине 350 ракет за счет российских активов

Британия передаст Украине 350 ракет за счет российских активов

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 11:45
Лондон финансирует ПВО для Украины из доходов замороженных активов РФ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS
Ключові моменти Стармер объяснил, почему ракеты купили за доход от активов РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил намерение Лондона существенно усилить противовоздушную оборону Украины новым пакетом военной помощи. Речь идет о передаче 350 ракет класса "воздух-воздух" ASRAAM, которые будут профинансированы за счет процентов, полученных с замороженных российских активов — всего на сумму 70 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Politico.

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Стармер подчеркнул, что именно Россия должна отвечать за последствия незаконной агрессии, а потому использование ее замороженных финансов для поддержки Украины является "вполне справедливым".

"Россия, а не Украина, должна платить цену за варварскую и незаконную войну Путина, поэтому будет вполне правильно, если мы используем доходы от захваченных российских активов, чтобы обеспечить Украине необходимую противовоздушную оборону", — заявил Кир Стармер.

Министр обороны Великобритании Джон Гили, выступая на панельной дискуссии во время саммита, предостерег, что Владимир Путин заинтересован в смещении фокуса мира с Украины на Израиль и Иран.

По его словам, поддержка Украины будет оставаться вопросом общенационального консенсуса в Британии и имеет устойчивую общественную поддержку.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что общался с Киром Стармером по поводу оружия.

Кроме того, во время разговора речь шла об усилении оборонной сферы между странами.

активы Великобритания ракеты война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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