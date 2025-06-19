У ЄС шукають юридичний обхід для інвестицій в Україні із заморожених активів РФ

Кая Каллас та Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Європейський Союз розглядає нову схему, яка дозволить отримувати більше доходу із заморожених російських активів, не вдаючись до їх конфіскації. Йдеться про майже 200 мільярдів євро державних коштів Росії, які заблокували у Бельгії. Їх планують перевести до спеціального інвестиційного фонду.

Про це йдеться у статті POLITICO.

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Цей фонд інвестуватиме в "інструменти з вищою дохідністю", що дозволить нарощувати фінансову допомогу Україні, не порушуючи міжнародного права.

Аналітики зазначили, що така ініціатива у разі втілення дозволить підтримати Україну навіть у випадку, якщо санкційний режим опиниться під загрозою. Наразі замороження активів поновлюється кожні шість місяців і потребує одностайності. Угорщина, яка неодноразово відкрито висловлювала симпатії до Кремля, загрожує заблокувати продовження санкцій. Через це чиновники Єврокомісії вже провели неофіційні переговори з Францією, Німеччиною, Італією та Естонією про юридичні варіанти блокування повернення активів навіть у разі вето.

"Мета полягає в отриманні більшого прибутку, щоб допомогти зберегти на плаву зруйновану війною економіку України на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування. Активи були заморожені у 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну", — йдеться у статті.

Інвестування з активів уже раніше приносило дохід

Схема обговорюватиметься під час неформальної вечері міністрів фінансів ЄС у Люксембурзі. Польща у своєму запрошенні до міністрів наголосила на важливості розгляду цієї теми, а також запропонувала залучити інструмент SAFE для закупівлі зброї для України.

У 2024 році інвестування вже принесло близько 4 мільярдів євро непередбачених доходів, які були направлені на обслуговування кредиту G7 для України. Згідно з домовленістю G7, загалом планувалося спрямувати 45 мільярдів євро на підтримку України — з них 18 мільярдів припадали на ЄС. Ці кошти мають бути виплачені до кінця 2024 року, і там уже не розуміють, як покрити фінансові потреби України у 2026 році.

В новій моделі фінансування є вагомі недоліки

Критики нової моделі попереджають, що ризиковані інвестиції можуть виявитися збитковими, а отже, тягар фінансових втрат доведеться покривати платникам податків ЄС. Проблему ускладнює і те, що багаторічна фінансова програма ЄС наразі перевантажена витратами, а новий бюджет розпочне діяти лише у 2028 році. Крім того, значна частина погодженого в 2023 році пакета у 50 мільярдів євро для України вже витрачена.

Саме тому зараз Єврокомісія намагається знайти варіант, який дозволив би створити новий інвестиційний фонд за процедурою простої більшості голосів, щоб уникнути блокування з боку Угорщини. ЄС сподівається, що такий підхід дозволить стабільно фінансувати українську економіку в умовах повномасштабної війни та ризиків, пов’язаних із майбутньою позицією США щодо фінансування.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала 1 млрд євро з прибутків від заморожених активів РФ.

У травні країни G7 у спільній заяві підтвердили, що російські активи будуть заблокованими доти, поки Росія не відшкодує усі збитки Україні.