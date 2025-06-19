В ЕС ищут юридический обход для инвестиций в Украину из замороженных активов РФ

Кайя Каллас и Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Европейский Союз рассматривает новую схему, которая позволит получать больше дохода с замороженных российских активов, не прибегая к их конфискации. Речь идет о почти 200 миллиардах евро государственных средств России, которые заблокировали в Бельгии. Их планируют перевести в специальный инвестиционный фонд.

Об этом говорится в статье POLITICO.

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Этот фонд будет инвестировать в "инструменты с более высокой доходностью", что позволит наращивать финансовую помощь Украине, не нарушая международного права.

Аналитики указали, что такая инициатива в случае воплощения позволит поддержать Украину даже в случае, если санкционный режим окажется под угрозой. Сейчас замораживание активов возобновляется каждые шесть месяцев и требует единодушия. Венгрия, которая неоднократно открыто выражала симпатии к Кремлю, угрожает заблокировать продление санкций. Из-за этого чиновники Еврокомиссии уже провели неофициальные переговоры с Францией, Германией, Италией и Эстонией о юридических вариантах блокирования возврата активов даже в случае вето.

"Цель заключается в получении большей прибыли, чтобы помочь сохранить на плаву разрушенную войной экономику Украины на фоне угроз президента США Дональда Трампа прекратить финансирование. Активы были заморожены в 2022 году в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину", — говорится в статье.

Инвестирование из активов уже ранее приносило доход

Схема будет обсуждаться во время неформального ужина министров финансов ЕС в Люксембурге. Польша в своем приглашении к министрам подчеркнула важность рассмотрения этой темы, а также предложила привлечь инструмент SAFE для закупки оружия для Украины.

В 2024 году инвестирование уже принесло около 4 миллиардов евро непредвиденных доходов, которые были направлены на обслуживание кредита G7 для Украины. Согласно договоренности G7, в целом планировалось направить 45 миллиардов евро на поддержку Украины - из них 18 миллиардов приходилось на ЕС. Эти средства должны быть выплачены до конца 2024 года и там уже не понимают, как покрыть финансовые потребности Украины в 2026 году.

В новой модели финансирования есть весомые недостатки

Критики новой модели предупреждают, что рискованные инвестиции могут оказаться убыточными, а значит, бремя финансовых потерь придется покрывать налогоплательщикам ЕС. Проблему осложняет и то, что многолетняя финансовая программа ЕС пока перегружена расходами, а новый бюджет начнет действовать только в 2028 году. Кроме того, значительная часть согласованного в 2023 году пакета в 50 миллиардов евро для Украины уже потрачена.

Именно поэтому сейчас Еврокомиссия пытается найти вариант, который позволил бы создать новый инвестиционный фонд по процедуре простого большинства голосов, чтобы избежать блокировки со стороны Венгрии. ЕС надеется, что такой подход позволит стабильно финансировать украинскую экономику в условиях полномасштабной войны и рисков, связанных с будущей позицией США по финансированию.

Напомним, недавно Украина получила 1 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.

В мае страны G7 в совместном заявлении подтвердили, что российские активы будут заблокированными до тех пор, пока Россия не возместит все убытки Украине.