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Шмигаль анонсував нову допомогу від Японії на 3 млрд дол.

30 травня 2025 14:34
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна отримає від Японії майже 3 млрд дол., — Шмигаль
Засідання Кабміну. Фото: Кабмін
Євгенія Брюховецька - редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про нову допомогу від Японії. В її межах Україна отримає майже 3 мільярди доларів.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram у п'ятницю, 30 травня.

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"Україна отримає майже 3 мільярди доларів від Японії в межах механізму ERA", — йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, сьогодні ухвалили рішення, яке необхідне для залучення цих коштів. Вони будуть забезпечені доходами від російських заморожених активів.

"Ресурс спрямуємо на фінансування наших пріоритетних бюджетних видатків", — уточнив прем'єр.

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Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, 29 травня Україна та МВФ досягли домовленості про восьмий перегляд програми Механізму розширеного фінансування на пів мільярда доларів.

Також Шмигаль зробив заяву щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Денис Шмигаль Кабінет міністрів фінансова допомога Японія війна в Україні
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