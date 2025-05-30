Україна отримає від Японії майже 3 млрд дол., — Шмигаль

Засідання Кабміну. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про нову допомогу від Японії. В її межах Україна отримає майже 3 мільярди доларів.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram у п'ятницю, 30 травня.

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Допомога від Японії

"Україна отримає майже 3 мільярди доларів від Японії в межах механізму ERA", — йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, сьогодні ухвалили рішення, яке необхідне для залучення цих коштів. Вони будуть забезпечені доходами від російських заморожених активів.

"Ресурс спрямуємо на фінансування наших пріоритетних бюджетних видатків", — уточнив прем'єр.

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, 29 травня Україна та МВФ досягли домовленості про восьмий перегляд програми Механізму розширеного фінансування на пів мільярда доларів.

Також Шмигаль зробив заяву щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.